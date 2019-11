RHÖN-KLINIKUM AG: Ausschreibung der Abschlussprüfung der Gesellschaften des Konzerns der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft DGAP-News: RHÖN-KLINIKUM AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges RHÖN-KLINIKUM AG: Ausschreibung der Abschlussprüfung der Gesellschaften des Konzerns der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft 12.11.2019 / 15:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Corporate News Bad Neustadt a. d. Saale | 12. November 2019 RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft, Bad Neustadt a. d. Saale Ausschreibung der Abschlussprüfung der Gesellschaften des Konzerns der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft Die RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft, Bad Neustadt a. d. Saale, schreibt das Mandat zur Prüfung des Einzel- und Konzernabschlusses sowie des Lageberichts- und Konzernlageberichts der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft sowie bestimmter, in den Konzernabschluss einbezogener Tochtergesellschaften, für die Geschäftsjahre 2021 ff. aus. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften können ihr Interesse an der Ausschreibung bis zum 19. November 2019, 18:00 Uhr MEZ, an die Kontaktadresse call-for-tender@rhoen-klinikum-ag.com mitteilen. Nach Ende dieser Frist und Abschluss einer Vertraulichkeitserklärung erfolgt der Versand weiterer Informationen an die interessierten Wirtschaftsprüfer (w/m/d) und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. --------------------------------------------------------------------------- 12.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: RHÖN-KLINIKUM AG Salzburger Leite 1 97616 Bad Neustadt a.d.Saale Deutschland Telefon: +49 (0)9771 - 65-0 Fax: +49 (0)9771 - 97 467 E-Mail: rka@rhoen-klinikum-ag.com Internet: www.rhoen-klinikum-ag.com ISIN: DE0007042301 WKN: 704230 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 910761 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 910761 12.11.2019 ISIN DE0007042301 AXC0285 2019-11-12/15:18