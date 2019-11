Die Schweiz ist ein teures Land, was leider auch für die meisten Aktien gilt. Denn einerseits gilt die Schweiz als sicherer Hafen, was Geld anzieht, andererseits sind die Schweizer natürlich auch vermögend und investieren gern in den Heimatmarkt, was die Preise treibt. Dazu kommt, dass die Schweiz über einige hochqualitative Firmen verfügt, die zu recht auch teuer bewertet sind. Auch dank Schwergewichte wie Nestle oder Roche ist der Schweizer Aktienmarkt fast so groß wie der Deutsche! Trotzdem gibt es auch einige spannende Aktienideen aus der zweiten Reihe in der Schweiz, die sich besonders an langfristige Anleger richten könnten. Mehr dazu Dieser Artikel Die 10 langfristig besten Schweiz Aktien - Mehr als Nestle, Roche und Lindt erschien zuerst auf investresearch.net. ...

