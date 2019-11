pferdewetten.de AG beschleunigt das Wachstumstempo im dritten Quartal DGAP-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung pferdewetten.de AG beschleunigt das Wachstumstempo im dritten Quartal 12.11.2019 / 15:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- pferdewetten.de AG beschleunigt das Wachstumstempo im dritten Quartal - Steigerung des Brutto-Wettertrages um 78% auf 26,9 Mio. EUR - Liquide Mittel und kurzfristige Termineinlagen bei 13,3 Mio. EUR - Erneute Dividendensteigerung geplant Positive Geschäftsentwicklung in den ersten drei Quartalen 2019 Die pferdewetten.de AG (ISIN DE000A1K0409), hat den Trend der positiven Geschäftsentwicklung im 3. Quartal 2019 fortgesetzt und ein EBIT im bisherigen Geschäftslahr in Höhe von TEUR 1.107 (zum Vergleich: TEUR 723 in 2018) erzielt. Hierfür verantwortlich ist ein wiederholt starkes Ergebnis im Pferdewettbereich, während das Konzernergebnis durch die Investitionen in den Sportwettbereich in den ersten 3. Quartalen planmäßig mit TEUR 2.670 belastet wurde. Das Ergebnis in den ersten 3. Quartalen 2019 beträgt nach Steuern TEUR 273 (Vorjahr: -94 TEUR). Das Ergebnis je Aktie beträgt EUR 0,06 (Q3 2018: EUR -0,02). Der Brutto-Wettertrag (Gross Gaming Revenue; "GGR"), also die Wetteinsätze abzüglich der Wettgewinne der Kunden plus die erhaltenen Provisionserlöse, konnte um 78 % von TEUR 15.123 in den ersten 3. Quartalen 2018 auf TEUR 26.864 2019 gesteigert werden. Die Wettvolumina stiegen sowohl im Bereich der Pferdewetten wie auch im Bereich der Sportwetten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um insgesamt 67% auf nun TEUR 343.753 (Q3 2018: TEUR 205.064) an. Stabile Vermögens- und Kapitalstruktur Das Eigenkapital im pferdewetten.de-Konzern verringerte sich leicht gegenüber dem 31.12.2018 von TEUR 12.930 auf TEUR 12.904 zum 30.09.2019, was im Wesentlichen an der eigenkapitalmindernden Ausschüttung der Dividende im Mai 2019 in Höhe von TEUR 692 begründet liegt. Die Eigenkapitalquote beträgt 59 Prozent. Die Bilanzsumme ist mit TEUR 21.854 gegenüber dem 31.12.2018 (TEUR 20.887) um 5% gestiegen. Der Bestand an liquiden Mitteln und Wertpapieren beträgt per 30.09.2019 TEUR 13.287 und liegt damit deutlich über dem des Bilanzstichtags 31.12.2018 (TEUR 11.400). Dies liegt vor allem an den erhöhten Kundengeldern, die die höheren Wetteinsätze widerspiegeln. Die Zahlen per 30.09.2019 sowie die Vergleichszahlen der beiden Vorjahre sind auf der Homepage des Unternehmens detaillierter ausgewiesen. Auch im zurückliegenden Quartal entwickelte sich das Segment Pferdewette - die Basis des Geschäftsmodels - dynamisch. In den relevanten Geschäftsbereichen Endkundengeschäft sowie dem Dienstleistungsbereich konnten Wachstumsraten im Bereich der aktiven Kunden, der Wetteinsätze und des Umsatzes erzielt werden. Der Brutto-Wettertrag entwickelte sich unter Schwankungen in den ersten drei Quartalen sehr positiv. Sehr zufrieden zeigt sich der Vorstand mit der Geschäftsentwicklung: "Wir konnten das hohe Tempo der ersten Monate 2019 im abgelaufenen Quartal noch einmal steigern und sind auf einem guten Weg, die Ziele 2019 frühzeitig zu erreichen. Laut "Focus-Business" gehört unsere Gesellschaft zu den ,am schnellsten wachsenden Unternehmen Deutschlands'. Die sich nachhaltig positiv entwickelnde Ertragssituation gibt uns auch zukünftig die Möglichkeit, die aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik der letzten Jahre beizubehalten." So planen Aufsichtsrat und Vorstand der Hauptversammlung 2020 eine erneute Erhöhung der Dividendenzahlung vorzuschlagen, sofern der geprüfte Jahresabschluss die Geschäftszahlen entsprechend ausweist. Die Dividende soll dabei von 0,16 EUR auf 0,20 EUR je Aktie steigen. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019 Die finanziellen Auswirkungen der Erweiterung des Geschäftsmodells um die Sportwette wurden im Jahresabschluss und Geschäftsbericht für 2018 bereits umfangreich erläutert. Die Gesellschaft wird weiterhin innerhalb des Konzerns positive Ergebnisse aus dem Segment Pferdewette in das Segment Sportwette investieren. Der Vorstand bestätigt seine EBIT-Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2019 im Bereich zwischen 1 Mio. EUR und 2 Mio. EUR. Düsseldorf, den 12.11.2019 Pierre Hofer Vorstand pferdewetten.de AG Kaistraße 4 D-40221 Düsseldorf Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 Telefax: +49 (0) 211 781 782 99 E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de Internet: www.pferdewetten.ag --------------------------------------------------------------------------- 12.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: pferdewetten.de AG Kaistr. 4 40221 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820 Fax: +49 (0)2 11 / 78178299 E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de Internet: www.pferdewetten.ag ISIN: DE000A2YN777, DE000A1K05B4 WKN: A2YN77, A1K05B Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 910777 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 910777 12.11.2019 ISIN DE000A2YN777 DE000A1K05B4 AXC0291 2019-11-12/15:25