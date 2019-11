=== 06:45 CH/Sunrise Communications Group AG, Ergebnis 3Q, Zürich *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Oktober, Frankfurt *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK), Köln *** 07:00 DE/Nordex SE, ausführliches Ergebnis 3Q, Hamburg *** 07:00 DE/Leoni AG, Ergebnis 3Q (08:30 Telefonkonferenz), Nürnberg 07:00 DE/Ado Properties SA, Ergebnis 9 Monate, Berlin 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 3Q, Oldenburg 07:00 DE/Windeln.de SE, Ergebnis 3Q, Grünwald 07:00 DE/Voltabox AG, Ergebnis 3Q, Delbrück 07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Frankfurt 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam *** 07:05 DE/Deutsche Wohnen SE, Ergebnis 3Q, Berlin *** 07:05 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Köln *** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 3Q (10:30 Telefonkonferenz), Neckarsulm *** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Salzgitter 07:30 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Mannheim 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 9 Monate, Hamburg 07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 9 Monate, Martinsried 07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 9 Monate, Pullach *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Oktober (endgültig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj vorläufig: +0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj vorläufig: +0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj 09:00 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 10:30 GB/Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,7% gg Vj *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Industrieproduktion September Eurozone PROGNOSE: -0,3% gg Vm/-2,1% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/-2,8% gg Vj 11:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Veröffentlichung des World Energy Outlook 2019, Paris 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Oktober, Frankfurt 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 14:30 US/Realeinkommen Oktober 15:00 DE/Bundesvereinigung Bauwirtschaft, Deutscher Bauwirtschaftstag, u.a. mit CDU-Vorsitzender Kramp-Karrenbauer, Bundesarbeitsminister Heil und Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt, Berlin *** 17:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung vor dem gemeinsamen Wirtschaftsausschuss des Kongresses, Washington 17:35 DE/Patrizia AG, Ergebnis 9 Monate, Augsburg 18:15 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate, Hamburg 18:30 US/Fed, Rede von Richmond-Fed-Präsident Barkin (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Greensboro Chamber of Commerce 19:30 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) an der University of Wisconsin-La Crosse *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q, San Jose 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - US/Präsident Trump, Treffen mit dem türkischen Staatschef Erdogan, Washington - DE/Stemmer Imaging AG, Ergebnis 1Q, Puchheim ===

