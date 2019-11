Still und heimlich hat Facebook eine neue App auf den Markt gebracht. Bei Bump handelt es sich um eine Chat-App, mit der schnell neue Kontakte geknüpft werden sollen. Im Juli 2019 kündigte Facebook eine neue Abteilung mit dem Namen NPE-Team an, die experimentelle Apps für den Endverbraucher entwickeln soll. Das Unternehmen will so neue Ideen und Funktionen ausprobieren. Eine der ersten Apps, die aus den Entwicklungen des NPE-Team hervorgeht, ist Bump. Eine Chat-App, die Menschen helfen soll, durch Gespräche neue Freunde zu finden, ohne dass man sich zuvor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...