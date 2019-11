Bei der Craft Brew Alliance spielt sich am Dienstag im frühen US-Handel ein Kursfeuerwerk ab. Der Kurs der Craft-Bier-Brauerei konnte sich in den Anfangsminuten mehr als verdoppeln, nachdem bekannt wurde, dass die zum AB-Inbev-Konzern gehörende Brauerei Anheuser-Busch die übrigen Anteile übernehmen will. Anleger wurden davon überrascht, weil Anheuser-Busch noch im August mitgeteilt hatte, kein Gebot für die übrigen Anteile abgeben zu wollen.

Bislang besitzt Anheuser-Busch lediglich 31,2 Prozent an dem Unternehmen aus Portland. Für die übrigen Anteile werden nun 16,50 US-Dollar in Bar geboten. Mit einem Kurssprung um 121 Prozent auf 16,21 Dollar näherten sich die Papiere nun schlagartig diesem Preis. Im Vergleich zum Schlusskurs vom Montag, als die Aktie bei 7,33 Dollar schloss, bedeutete dieser eine Übernahmeprämie von stolzen 125 Prozent. Die Transaktion soll im Jahr 2020 abgeschlossen werden, hieß es./tih/he

