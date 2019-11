Ebooks ist zwar immer noch ein Nischenmarkt, vor allem im Selbstverlag. So ist selbst Amazons Kindle Unlimited nicht so groß!. Es gibt jedoch eine recht unbekannte Firma, die als Tencent Tochter zur größten Ebook Plattform aufgestiegen ist: China Literature. Das besondere ist, dass sie die komplette Rechte an den Büchern und deren IP haben und so auch Games und Filme entwickeln können. Der Marktanteil in China in ihrem Segment wird auf 90% geschätzt und die Firma ist für das Wachstum gar nicht so teuer. Auch stellt China Literature eine Plattform dar, da die Millionen Autoren auf der Plattform veröffentlichen wollen, Dieser Artikel China Literature Aktie - Grösser als Amazon Kindle Unlimited - Warum ich die unbekannte Tencent Tochter gekauft habe erschien zuerst auf investresearch.net. ...

