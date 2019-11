Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG Unternehmen: FORTEC Elektronik AG ISIN: DE0005774103 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.11.2019 Kursziel: 25,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck Schwächeres Q1 überrascht nach starkem Vorjahr nicht, frühzeitige Revision der Jahresziele hingegen schon FORTEC hat am vergangenen Freitag vorläufige Zahlen für Q1 2019/2020 vorgelegt und überraschend eine Revision der erst kürzlich veröffentlichten Guidance vorgenommen. [Tabelle] Umsatz und Ergebnis gegenüber starker Vorjahresbasis leicht rückläufig: Die Erlöse lagen mit 21,5 Mio. Euro um 1,4% unter dem Vorjahreswert. Dabei ist zu beachten, dass die akquirierten UK-Gesellschaften im Vorjahresquartal zwar noch nicht enthalten waren (Konsolidierung ab Q2), FORTEC zu Beginn des vergangenen Jahres jedoch eine überaus starke organische Entwicklung aufwies (+11,3%). Akquisitionsbereinigt dürfte der Rückgang bei rund 10% gelegen haben und damit die allgemeine konjunkturelle Abschwächung in den Endmärkten des Unternehmens widerspiegeln. Das EBIT fiel überproportional auf 2,0 Mio. Euro (Vj.: 2,4 Mio. Euro), was einem Margenrückgang um 150 BP auf 9,3% entspricht. Guidance revidiert: Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand auf Gesamtjahressicht nun ??zorganisch eine Seitwärtsbewegung im Konzernumsatz und Konzern-EBIT". Wir hatten eine solche Entwicklung trotz der im Finanzbericht Ende Oktober noch optimistischen Unternehmensprognose (leichte organische Umsatzsteigerung und leichte Verbesserung des EBITs) in unseren Schätzungen bereits antizipiert und auf die u.E. gegenüber Vorjahr geringere Visibilität hingewiesen (siehe Comment vom 28.10.). Insofern sehen wir uns in unserer Einschätzung bestätigt, wenngleich uns der frühe Zeitpunkt der Prognoseanpassung zu Beginn des Geschäftsjahres überrascht, zumal FORTEC mit einem Auftragsbestand per Ende Oktober i.H.v. 45,2 Mio. Euro (Vj.: 47,6 Mio. Euro) weiterhin über eine solide Basis für die kommenden Quartale verfügt. Hier könnte jedoch die Konkretisierung zu den Themen Geschäftszahlen und Prognosen im neuen Emittentenleitfaden der BaFin eine Rolle gespielt und eine Ad-hoc-Publizitätspflicht ausgelöst haben. Peer schneidet deutlich schlechter ab: Die im gegenwärtigen Marktumfeld insgesamt noch gute Entwicklung FORTECs wird u.E. insbesondere bei Betrachtung des Wettbewerbers DATA Modul deutlich, der im Vergleichszeitraum (FORTECs Q1 entspricht DATA Moduls Q3) über einen Umsatzrückgang von 28,6% sowie einen Einbruch des EBITs auf -0,4 Mio. Euro (vs. Q3 2018: 5,9 Mio. Euro) berichtete. Fazit: FORTEC bekommt die wachsenden konjunkturellen Herausforderungen wie erwartet zu spüren, zeigt im Vergleich zum Wettbewerb aber zugleich eine höhere Robustheit. Die revidierte Guidance deckt sich mit unseren bestehenden Prognosen, weshalb wir den Investment Case trotz des etwas unglücklichen Timings der Anpassung als voll intakt ansehen. Unser Rating ??zKaufen" und das Kursziel von 25,00 Euro bestätigen wir. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19343.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2019 10:02 ET (15:02 GMT)