Der Brauereikonzern Anheuser-Busch InBev verstärkt sich mit einer Übernahme im Markt für Craft-Bier.Der Konzern, zu dem Marken wie Budweiser und Beck's gehören, übernimmt die noch ausstehenden Anteile an der Craft Brew Alliance aus Portland im US-Bundesstaat Oregon. Der Deal bewertet das Unternehmen mit rund 321 Millionen US-Dollar.AB InBev hält bereits 31,2 Prozent an Craft Brew. Die restlichen Anteile will der Konzern für 16,50 Dollar das Stück übernehmen.Der weltgrößte ...

