Die Finanzprofis sehen für die Konjunktur in Deutschland wieder rosarot - die Erwartungskomponente des ZEW Index hat einen ordentlichen Satz nach vorne gemacht. Das kommt heute gut an, an der Börse. Heiko Thieme, internationaler Anlageprofi und Börsenlegende, sagt im Interview bei Börse Stuttgart TV: Grund für die laufende Hausse ist die Gemengelage aus guten Unternehmensnachrichten und einer Entspannung in der politischen Großwetterlage. Schauen sie an der Börse nicht in den Rückspiegel, sonder schauen Se nach vorne, und das ab besten voller Zuversicht!