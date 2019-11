Altasciences gibt die Berufung von Martin Poirier, M.Sc., zum Senior Director des Bereichs Bioanalytical Sciences bekannt. Er wird in der Einrichtung für präklinische Forschung von Altasciences in Seattle (Washington/USA) tätig sein und seine umfangreichen Kenntnisse und Erfahrungen einbringen, um interne und externe Kunden bei ihren Projekten in den Bereichen Bioanalyse und Immunmodulationsanalyse zu betreuen.

Martin Poirier kann ein hervorragendes fachliches Renommee und fundierte Spezialkenntnisse auf dem Gebiet der Immunologie sowie mehr als zehn Jahre Erfahrung im Management der Laborforschung und beim Aufbau neuer Standorte in Nordamerika vorweisen. Sein Profil passt zur Zielsetzung von Altasciences, die präklinischen und klinischen bioanalytischen Full-Service-Kompetenzen des Unternehmens kontinuierlich zu verbessern. Er verstärkt die Führungsspitze und übernimmt die Verantwortung für das Wachstum und die Weiterentwicklung der präklinischen bioanalytischen Geschäftstätigkeit von Altasciences.

"Wir freuen uns sehr, Martin Poirier in unserem wachsenden Expertenteam begrüßen zu können. Seine langjährige Erfahrung und tiefgehenden Kenntnisse werden bei der Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Standorte und Angebote zur umfassenden und effektiven Erfüllung der sich ständig wandelnden Bedürfnisse unserer Kunden von Vorteil sein", so Mike Broadhurst, General Manager am Standort Seattle von Altasciences.

Über Altasciences

Altasciences ist ein zukunftsorientiertes mittelgroßes Auftragsforschungsunternehmen, das Pharma- und Biotechnologieunternehmen jeder Größe mit einem bewährten, flexiblen Ansatz für präklinische und klinische Studien der frühen Phase, angefangen bei der Auswahl der Hauptkandidaten bis zum Nachweis der klinischen Wirksamkeit, unterstützt. Seit über 25 Jahren begleitet Altasciences die Projekte seiner Kunden, um fundierte, schnellere und ausgereiftere Entscheidungen in der frühen Medikamentenentwicklung zu unterstützen. Die Full-Service-Lösungen von Altasciences umfassen präklinische Sicherheitsprüfungen, klinische Pharmakologie, Bioanalyse, Programmmanagement, Medical Writing, Biostatistik und Datenmanagement, die alle auf konkrete Sponsorenanforderungen zugeschnitten werden können. Altasciences unterstützt seine Sponsoren dabei, bessere Arzneimittel zu entwickeln und sie den Patienten schneller zugänglich zu machen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191112005820/de/

Contacts:

Julie-Ann Cabana

Altasciences

Tel. 913 304-4505

jcabana@altasciences.com