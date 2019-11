Die NordLB hat das Kursziel für Allianz SE nach Zahlen von 225 auf 252 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das dritte Quartal des Versicherers habe seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nun schon zum dritten Mal in Folge habe der Dax-Konzern gute Zahlen vorgelegt. Der Experte bleibt bei seiner Einschätzung, dass die Allianz 2019 beim operativen Ergebnis die Zielmarke von zwölf Milliarden Euro übertreffen dürfte./ajx/he Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2019 / 15:30 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2019 / 15:35 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0093 2019-11-12/17:40

ISIN: DE0008404005