(shareribs.com) Frankfurt / New York 12.11.2019 - Technologiewerte zeigen sich am Dienstag teils deutlich fester. Dialog Semi und Infineon führen dabei die Gewinner an. An der Wall Street steigen Tesla, Nvidia und Microsoft Der DAX klettert um 0,6 Prozent auf 13.276 Punkte, gestützt von Deutscher Post, Linde und RWE. Continental, Covestro und MTU Aero liegen unter Druck. Der MDAX notiert nahezu unverändert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...