FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa und die Kabinengewerkschaft Ufo haben sich in ihrem Tarifkonflikt auf eine Schlichtung geeinigt. Für die Dauer der Schlichtung gilt eine absolute Friedenspflicht bei Lufthansa, wie der DAX-Konzern mitteilte. Damit sind Streiks bis auf Weiteres ausgeschlossen. Die Klage gegen die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) zur Klärung ihres Gewerkschaftsstatus hat die Lufthansa zurückgenommen.

Ab sofort verhandele zudem der Arbeitgeberverband Luftverkehr (AGVL) wieder mit der Gewerkschaft für alle Flugbetriebe der Lufthansa Group, bei denen es offene Tarifthemen gibt.

Bereits im Vorfeld der Schlichtung konnten verschiedene Regelungen getroffen werden. So habe Ufo eine vorab zwischen Lufthansa und Verdi verhandelte Tarifregelung übernommen. Außerdem haben sich Lufthansa und Ufo entschieden, parallel ein Moderationsverfahren durchzuführen, in dem weitere problematische Themen erörtert werden. Es wurde vereinbart, dass die Gewerkschaft Verdi sich in den Schlichtungs- und Moderationsprozess einbringen kann.

Aus Sicht der Gewerkschaft sind aber auch die juristischen und öffentlichen Auseinandersetzungen der vergangenen Wochen und Monate ein unbedingt zu klärender Teil des Konflikts, wie sie separat mitteilte.

"Last but not least geht es in dem Konflikt auch um die Tochterairlines Sunexpress Deutschland, Eurowings, Germanwings und Lufthansa CityLine", hieß es in der Ufo-Mittteilung weiter. Diese seien zwar nicht Teil der Schlichtung, doch würden dort "ebenfalls erste, bestreikte Forderungen ad hoc umgesetzt und zu den weiteren dringenden Themen unverzüglich Tarifverhandlungen mit der Ufo aufgenommen", sagte Gewerkschaftssprecher Nicoley Baublies.

Weitere Einzelheiten wollen die Verhandlungspartner am Donnerstag um 14:00 Uhr auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im Lufthansa Aviation Center am Flughafen Frankfurt bekanntgeben.

November 12, 2019 11:34 ET (16:34 GMT)

