ZÜRICH (Dow Jones)--Leichte Gewinne hat die Aktienbörse in der Schweiz am Dienstag eingefahren. Nach vorübergehenden Verlusten nahm der Markt am Nachmittag etwas Fahrt auf, befördert von frischen Allzeithochs an der Wall Street. Teilnehmer setzten ihre Hoffnung auf eine Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem Economic Club of New York kurz nach Börsenschluss in Europa. Angesichts des bereits gut gelaufenen Markts und diverser lastender Unsicherheiten blieben die Aufschläge aber bescheiden. Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 10.314 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber, unverändert schlossen Swiss Re. Umgesetzt wurden 46,73 (zuvor: 36,03) Millionen Aktien.

Die Lonza-Aktie verlor 4,5 Prozent und hielt damit klar die rote Laterne im SMI. Der Chemiekonzern verliert seinen CEO Marc Funk. Funk habe persönliche Gründe für seinen Rücktritt, hieß es in der Lonza-Mitteilung. Der scheidende Vorstandschef werde bis Januar bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Die Experten von Morgan Stanley gehen davon aus, dass die Ziele des Unternehmens nicht tangiert seien, und Lonza habe betont, dass auch die Strategie von der Entscheidung nicht berührt werde. Es dürfte aber bei einigen Anlegern etwas Unsicherheit bestehen, bis ein neuer CEO gefunden sei, so Morgan Stanley.

Die AMS-Aktie verlor 3,6 Prozent. Die Übernahme der deutschen Osram ist wahrscheinlicher geworden, nachdem Osram-Vorstand und -Aufsichtsrat sich nun für AMS als Käufer ausgesprochen haben. Grundlage für den Sinneswandel der Osram-Führung ist eine umfangreiche Vereinbarung, die beide Seiten am Montagabend unterzeichneten. Osram habe von AMS zahlreiche Zugeständnisse im Hinblick auf die künftige Strategie bekommen, sagte Osram-Chef Olaf Berlien.

Novartis hat neue Daten zu seinem Mittel Cosentyx vorgelegt. Diese zeigten, dass das Mittel schon frühzeitig zu einer Linderung bei Patienten mit der Autoimmunerkrankung axiale Spondyloarthritis führt. Mit der gezeigten Verbesserung in der 16. Woche habe die Studie denn auch ihre Ziele erreicht, teilte Novartis weiter mit. Für die Aktie ging es um 0,8 Prozent nach oben, die Titel des Wettbewerbers Roche tendieren kaum verändert.

November 12, 2019

