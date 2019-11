Daimler und BMW haben heute den Zusammenschluss ihrer beiden Car-Sharing-Dienste Car2Go und DriveNow zum gemeinsamen Joint Venture Share Now vollzogen. Für die bisherigen Nutzer einer der beiden Vorgänger-Apps ändert sich dem Vernehmen nach nichts. Sie können sich mit ihren bisherigen Benutzerdaten an der neuen Share-Now-App, die sie zuvor für ihr Smartphone herunterladen müssen und die der bisherigen Car2Go-App entspricht, anmelden. Das teilt Share Now auf der Landing Page zum Namenswechsel mit. Share Now deckt 26 Städte in 14 Ländern ab Share...

