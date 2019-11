(shareribs.com) Frankfurt / New York 12.11.2019 - Biotech-Aktien zeigen sich kurz vor Handelsschluss am Dienstag überwiegend fester. Die beiden Schwergewichte MorphoSys und Evotec liegen derweil unter Druck. An der Wall Street überwiegen positive Vorzeichen. Der DAX verbessert sich kurz vor Handelsschluss um 0,7 Prozent auf 13.295 Punkte, gestützt von Infineon, Deutsche Post und Siemens Für Continental, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...