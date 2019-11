Nach den deutlichen Anstiegen von Gold und Silber von Anfang Juni bis Anfang September 2019 befinden sich die Edelmetallpreise inzwischen in einer ausgeprägten Korrekturphase. Selbst Palladium, was ohne großen Zwischenstopp noch deutlicher gestiegen war, ist in eine zumindest beginnende Konsolidierung eingetreten.Auf das tendenziell antizyklische Kaufverhalten bei Edelmetallen unter Indern und Chinesen hatten wir bereits mehrfach hingewiesen, bislang im Gegensatz zum Nachfrageverhalten Europas und Nordamerikas.Ein Blick auf Gold (orangene Linie), Silber (graue Linie) und Platin (hellblaue Linie) zeigt die relative Preisentwicklung seit dem Zyklustief von Gold und Silber im Dezember 2015. Danach stieg Gold deutlich stärker als Silber, welches wiederum noch deutlich vor Platin lag.

