Zürich (awp) - Die Aktionäre des Solarstromunternehmens Edisun Power haben am Dienstag an einer ausserordentlichen Generalversammlung einer Kapitalerhöhung zugestimmt. Insgesamt hätten 99,4% der Aktionäre die vom Verwaltungsrat beantragte ordentliche Kapitalerhöhung angenommen, teilte Edisun Power am Dienstagabend mit. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...