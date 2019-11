Die Ausgaben für Werbung auf Connected TVs in den USA werden sich laut einer aktuellen Prognose von eMarketer in den nächsten vier Jahren von 6,9 auf 14,1 Mrd. US-Dollar mehr als verdoppeln. Es gibt immer noch viele Möglichkeiten, das Wachstum auch bis weit in das nächste Jahrzehnt hinein fortzusetzen, da Vermarkter derzeit etwa 70 Mrd. US-Dollar für traditionelle Fernsehwerbung ausgeben und immer mehr Verbraucher auf Streaming von Pay-TV setzen. Bisher haben sich drei Plattformen als Gewinner des ...

