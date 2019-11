Der globale Cannabis-Boom sorgt für immer höhere Nachfrage nach Anlagen, in denen Marihuana angebaut und verarbeitet werden kann. Über die Immobilien-Investmentgesellschaft (Real Estate Investment Trust, kurz REIT) Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) können Investoren am steigenden Bedarf an Cannabis-Anbauanlagen profitieren. Das Unternehmen baut sein Immobilienportfolio rapide aus, vermietet diese an lizenzierte Produzenten von medizinischem Marihuana und gibt die Profite an seine Aktionäre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...