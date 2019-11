Facebook hat seinen Bezahldienst Facebook Pay offiziell angekündigt. Der Service soll in allen Apps des Konzerns wie Whatsapp, Instagram oder dem Messenger genutzt werden können. Mit seiner geplanten Digitalwährung Libra ist Facebook in den vergangenen Monaten auf starken Widerstand von Finanzexperten und Behörden gestoßen. Jetzt startet das Social Network erst einmal mit einem eigenen Bezahldienst durch. Am Dienstag hat der Zuckerberg-Konzern Facebook Pay offiziell angekündigt. Mit dem Service sollen Nutzer künftig Geld an andere Nutzer senden oder in App-eigenen Shops ...

