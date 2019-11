Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Scout24 von 50 auf 49 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analystin Sherri Malek kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre operativen Gewinnschätzungen (EBitda) für den Betreiber von Onlineportalen. Sie begründete dies mit einer vorsichtigeren Betrachtung des Immobilienmarktplatzes. Der Plattform AutoScout24 traue sie weiterhin positive Überraschungen zu./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2019 / 13:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2019 / 13:17 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0100 2019-11-12/20:36

ISIN: DE000A12DM80