Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Telefonica Deutschland angesichts einer Kooperation mit Vodafone und der Deutschen Telekom beim Netzausbau auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,70 Euro belassen. Wie Analyst Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, sei der Schritt positiv, weil er die anfallenden Investitionen verringere und gleichzeitig die Mobilfunkabdeckung verbessere. Er sieht Spielraum für weitere gegenseitige Netzwerkzugänge auch in nicht ländlichen Gebieten./tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2019 / 14:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0102 2019-11-12/20:44

ISIN: DE000A1J5RX9