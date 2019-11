Die UBS hat die Einstufung für BASF angesichts eines Auftritts von Konzernchef Martin Brudermüller auf einer Konferenz der Schweizer Großbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Das Geschäftsumfeld bleibe für den Chemiekonzern offensichtlich stabil, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 2020 rechne der Konzerlenker aber nicht mit Entlastung im US-chinesischen Handelsstreit./tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2019 / 12:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0104 2019-11-12/20:45

ISIN: DE000BASF111