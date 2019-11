US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag moderat im Plus bewegt. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt, nachdem der Anleihehandel am Vortag wegen eines Feiertags pausiert hatte. Im Tagesverlauf standen auch keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren konnten.

Im Fokus stand vielmehr eine Rede von US-Präsident Donald Trump, von der sich Anleger neue Signale zum Status der Gespräche im Handelsstreit mit China versprochen hatten. Trump stützte zwar die Hoffnung auf ein Teilabkommen, blieb die erhofften Details aber schuldig. Größere Ausschläge an den Finanzmärkten blieben aus. US-Anleihen schafften es moderat im Plus, während Anleger an den Aktienmärkten zögerlicher wurden. Der Aktien-Leitindex Dow Jones Industrial zum Beispiel war zuletzt knapp in die Verlustzone abgerutscht.

Zweijährige Anleihen legten um 1/32 Punkt auf 99 22/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,65 Prozent. Fünfjährige Anleihen gewannen 4/32 auf 98 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,72 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 8/32 auf 98 17/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,91 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 24/32 Punkte auf 99 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,39 Prozent./tih/he

AXC0365 2019-11-12/21:18