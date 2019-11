FRANKFURT (Dow Jones)--Tesla will ihr geplantes europäisches Automobilwerk in Deutschland errichten. Nach Angaben von CEO Elon Musk wird sich die Fabrik des US-Elektroautoherstellers im Südosten Berlins befinden und damit in der Nähe des neuen internationalen Flughafens. Tesla werde auch ein Engineering- und Designzentrum in der Region einrichten, sagte Musk.

Tesla stellt derzeit seine Elektroautos in den USA her und hat damit begonnen, sie auch in China zu bauen. Die Lieferungen aus dem chinesischen Werk haben aber noch nicht begonnen. Tesla hat bereits angekündigt, sein für den Masenmarkt gedachtes Model 3 sowie das kompakte Sport-Nutzfahrzeug Model Y am europäischen Standort zu produzieren.

November 12, 2019 15:38 ET (20:38 GMT)

