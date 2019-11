Zwei Gründer zeigen bei "Die Höhle der Löwen" eine App, die Wartezeiten an Supermarktkassen verkürzen soll. Investor Carsten Maschmeyer sieht keine Chancen - und fällt ein hartes Urteil. Ein derart vernichtendes Urteil über den Auftritt zweier Gründer hat es bei "Die Höhle der Löwen" lange nicht mehr gegeben. "Ein Jammer, die ziehen mit einer Wasserpistole in den Atomkrieg", rief Investor Carsten Maschmeyer seinen Mitlöwen am Dienstagabend kopfschüttelnd zu. Gemeint waren die beiden Wirtschaftsmathematiker Andreas Klett und Leo von Klenze, die das Studio erst wenige Sekunden ...

