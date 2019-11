Houston (ots/PRNewswire) - Ungefähr 2 Millionen USD seit der ersten Wohltätigkeitsveranstaltung im Jahr 2014: Weatherford International PLC (OTC-PINK:WFTIQ) und Partner haben im Rahmen ihres jährlichen Events Weatherford Walks, das am 09. November 2019 stattfand, über 370.000 USD an Spenden gesammelt und an vier gemeinnützige Organisationen in der Region Houston gespendet. Die Erlöse werden gleichmäßig unter den Organisationen Houston Area Women's Center, Camp Hope, Small Steps Nurturing Center und Spindletop Charities verteilt. Seit der ersten Veranstaltung hat Weatherford Walks über 1,9 Mio USD für die Gemeinde in Houston gesammelt.Mehr als 900 Teilnehmer hatten sich für den 1-Meilen-Lauf (1,61 km) auf dem Sam-Houston-Race-Track angemeldet, um die vier Wohltätigkeitsorganisationen aus Houston zu unterstützen. Beschäftigte und verlässliche Geschäftspartner von Weatherford leisteten zugunsten der empfangenden Organisationen großzügige Spenden.Jede der Wohltätigkeitsorganisationen aus Houston leistet einen signifikanten Beitrag, um Einzelne und ganze Nachbarschaften in der Gemeinde Houstons zu unterstützen:- Das Houston Area Women's Center verhilft Personen, die Opfer vonhäuslicher und sexueller Gewalt geworden sind, zu einer neuenPerspektive und war Begünstigter des ersten Weatherford Walks von2014.- Camp Hope bietet gegenseitige Unterstützung, Mentoring-Dienste undUnterkünfte für Veteranen, die an post-traumatischerBelastungsstörung leiden sowie ihre Familien.- Small Steps widmet sich der sozialen, emotionalen, körperlichen,intellektuellen und geistigen Entwicklung von wirtschaftlichbenachteiligten Kindern und ihren Familien.- Spindletop Charities, Inc. bietet Programmen Unterstützung, diesich um die Prävention von Kindesmissbrauch, pädiatrischemedizinische Forschung, Prävention von und Rehabilitation beiDrogen- und Alkoholmissbrauch, Bildung und Stipendien,Schulsicherheit, Therapiedienste, Schulfreizeitprogramme undFamiliengesundheit kümmern. "Wir möchten einen positiven Beitrag in den Umfeldern leisten, in denen wir leben und arbeiten, indem wir uns in der lokalen Gemeinde engagieren, ehrenamtlich arbeiten und dringend benötigte Mittel spenden", sagt Mark A. McCollum, President und Chief Executive Officer bei Weatherford. "Wir sind stolz darauf, diese großartigen Organisationen unterstützen zu können und mit ihnen zusammenzuarbeiten, um unseren Nachbarn in der Gemeinde zu helfen."Nachfolgend sind einige Sponsoren von Weatherford aufgeführt, die den Weatherford Walk 2019 unterstützt haben:- Alvarez & Marsal- BakerHostetler- Baker McKenzie- Birlasoft- Latham & Watkins LLP- Oakwood Agency Informationen zu WeatherfordWeatherford ist eines der größten internationalen Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen ist in über 80 Ländern tät und verfügt über ein Netzwerk von 620 Standorten, darunter Produktions-, Dienstleistungs-, Forschungs-, Entwicklungs- und Schulungseinrichtungen. Das Unternehmen beschäftigt über 24.000 Mitarbeiter. Besuchen Sie www.weatherford.com, um mehr zu erfahren oder besuchen Sie Weatherford auf LinkedIn, Facebook, Twitter und YouTube.Ansprechpartner bei WeatherfordChristoph Bausch+1-713-836-4615Executive Vice President und Chief Financial Officer Karen David-Green+1-713-836-7430Senior Vice President Stakeholder Engagement und Chief MarketingOfficer Logo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_international_logo.jpgOriginal-Content von: Weatherford International plc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100056305/100836560