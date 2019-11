Nicht im Saarland und auch nicht in Niedersachen: Tesla will die erste europäische Gigafactory nahe Berlin errichten. Es sollen rund 7.000 Jobs entstehen. Seit Monaten wird über den Bau der Gigafactory 4 in Europa gemutmaßt. Jetzt steht der Standort fest, wie Elon Musk im Zuge der Preisverleihung zum Goldenen Lenkrad von Bild am Sonntag und Auto Bild verkündet. Tesla: Gigafactory 4 in Deutschland soll nahe des BER entstehen Laut Musk soll die Megafabrik in der Nähe des noch im Bau befindlichen Flughafens BER entstehen. Laut dem Tagesspiegel soll ...

