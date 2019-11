Wichtige Produktions- und Qualitätsmeilensteine in weniger als einem Jahr erreicht

HUDSON, New Hampshire, Nov. 12, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die GTAT Corporation, firmierend als GT Advanced Technologies (GTAT), ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass sie die Zertifizierung nach ISO-9001:2015 durch den TÜV Rheinland of North America, ein weltweit renommiertes unabhängiges Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen, erhalten hat. GTAT produziert Siliziumkarbid-Werkstoffe an seinem Hauptstandort in Hudson, New Hampshire.



"Die ISO-Zertifizierung ist einer von vielen Meilensteinen, die wir sehr schnell erreichen konnten", sagte Greg Knight, CEO von GTAT. "In weniger als einem Jahr haben wir unsere Anlage ausgestattet, die Serienproduktion erreicht und die ISO-Zertifizierung erhalten. Ich kenne kein anderes Unternehmen in unserer Branche, das diese Meilensteine schneller erreichen konnte."

Siliziumkarbid ist das bevorzugte Substratmaterial für Leistungselektronik-Halbleiter, die in Anwendungen wie unter anderem Elektrofahrzeugen eingesetzt werden. Das Siliziumkarbid CrystX von GTAT wird an Industriepartner verkauft, die geschnittene und polierte Wafer herstellen. Da Siliziumkarbid in diesen Anwendungen leistungsfähiger ist als Silizium, ist die Nachfrage danach außergewöhnlich hoch.

Das schnelle Wachstum von GTAT als ISO-zertifizierter Hersteller von Siliziumkarbid spiegelt die steigende Nachfrage der Hersteller von Halbleitern der Leistungselektronik wider. "Unser Fokus liegt auf der schnellen Skalierung der Produktion und der Erlangung der notwendigen Qualitätszertifizierungen, damit wachsende Märkte die Vorteile unserer Produkte nutzen können", sagte Knight. Im August unterzeichnete GTAT einen langfristigen Liefervertrag mit der in Taiwan ansässigen GlobalWafers Co. (GWC) für sein Siliziumkarbid CrystX.

ÜBER GTAT

GT Advanced Technologies ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen mit Kompetenz im Bereich Kristallwachstum für Siliziumkarbid und Saphir. Diese wichtigen, stark nachgefragten Werkstoffe liefern nachhaltige Leistung und Wertgenerierung in expandierenden globalen Märkten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erhöhung des Angebots an diesen Werkstoffen bei gleichzeitiger Senkung der Kosten, was die Einführung von Produkten wie Elektrofahrzeuge, Leistungselektronik, Luft- und Raumfahrtoptik und der entstehenden 5G-Telekommunikationsinfrastruktur beschleunigt. Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie auf www.gtat.com.

Kontakt

