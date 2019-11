Peking (ots/PRNewswire) - Chinas Milchgigant Inner Mongolia Yili Industrial Group startete am Sonntag das Projekt "Yili Future Intelligence and Health Valley" in Hohhot, der Hauptstadt der chinesischen autonomen Region der Inneren Mongolei, mit der das Unternehmen danach strebt, die Gesundheitsbranche in der Region zu stärken.Bei dem neuen intelligenten Valley handelt es sich um ein groß angelegtes, komplexes Projekt, das Industrie, Stadt und Tourismus integriert und darauf abzielt, eine lebenswerte Region aufzubauen, in der ein guter Umweltschutz besteht.Mittlerweile umfasst der Start-Up-Kernbereich des Valley eine Fläche von 15.000 mu (15 mu ? einem Hektar) basierend auf der Milchindustrie und wird weiterhin Synergien zur Gesamtplanung der regionalen Entwicklung unterhalten, um ein umfassendes Branchensystem einzuführen, in dem Produktion, Bildung, Forschung, Kultur, Tourismus, Business und Wohnen integriert sind.Laut einem Entwicklungsplan wird erwartet, dass die Investitionen in den Start-Up-Kernbereich einen ökonomischen Beitrag von mindestens 240 Milliarden Yuan für die Industriekette betragen und ca. 60.000 Arbeitsplätze schaffen werden, die die beabsichtigte Linderung der Armut in der Region fördern werden.Ai Lihua, stellvertretender Vorsitzender der Volksregierung der autonomen Region der Inneren Mongolei, hatte großes Lob für das Projekt und sagte, dass es zu einem großen Fortschritt in der Förderung der umfassenden Verbesserung der Branche zum Aufbau von hochqualitativen Unternehmen für die Demonstration der Entwicklung in der Region beigetragen hat.Pan Gang, Vorsitzender der Yili Group, gibt bekannt, dass Yili sich mit seinen internationalen Partnern zusammentun und die Effekte von Branchenclustern nutzen wird, um ein umweltfreundliches, intelligentes, digitalisiertes und internationales Gesundheits-Valley in der Region zu schaffen, um Chinas Milchindustrie wiederzubeleben und die starke Entwicklung der internationalen Gesundheitsbranche zu fördern.Bei der Zeremonie zum Start des Projekts unterzeichnete die Yili Group mit ihren internationalen Partnern einen Kooperationsvertrag über die Zusammenarbeit in der Industriekette, die für ein neues Momentum in der hochqualitativen Entwicklung der Inneren Mongolei sorgen werden.Das Yili Future Intelligence and Health Valley wird ein neues "Silicon Valley" der Gesundheitsbranche schaffen, um die Wiederbelebung der chinesischen Milchindustrie zu fördern, die hochqualitative wirtschaftliche Entwicklung der autonomen Region voranzutreiben und die Entwicklung der globalen Gesundheitsindustrie anzuführen.Links zu den Bildanhängen:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=350555Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1027524/Yili_Future_Intelligence_and_Health_Valley.jpgKontakt:Pressekontakt:Frau LiuTel.: +86-10-63074558Original-Content von: Yili Group (China), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100052822/100836561