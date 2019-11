Halliburton (HAL): Bottom-Fishing mit dem Öl-Dienstleister!

Base n'Break-Strategie könnte lukrativ sein. Langfristig entscheidend: was macht der Ölpreis?

Symbol:ISIN: US4062161017Minus 17,7 Prozent spiegeln nicht nur die Schwäche des Ölpreises wider, Halliburton hat auch hausgemachte Probleme, die von überteuerten Staatsaufträgen bis zu Vertuschungen rund um den Unfall der Bohrinsel Deepwater Horizon mit anschließender Ölpest im Golf von Mexiko reichen. Charttechnisch ist Halliburton zumindest wieder auf dem Weg der Besserung, notiert wieder auf der Oberseite der EMAs und beginnt einen Trendkanal nach oben auszubilden. Kurzfristig ist die Aktie in einer Seitwärtsphase, der bald ein starker Schub nach oben folgen könnte.Das Unternehmen hat nach mehrjähriger Pause für 2018 erstmals wieder einen Gewinn ausgewisen und ist somit auch fundamental gesehen wieder in der Spur. Ein kurfristiger Swingtrade sollte bei dieser Chartformation drin sein. Langfristig wäre etwas Unterstützung in Form stabilerer Ölpreise hilfreich.Als Trigger könnte ein Ausbruch über die Marke von 21,60 USD genutzt werden. Der Stopp Loss wäre in Höhe von 21 USD zu setzen. Quartalszahlen sind für den 20. Januar vorgesehen und stellen somit vorerst kein Hindernis dar.Aussicht:Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in HAL.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/halliburton-hal-bottom-fishing-mit-dem-oel-dienstleister/