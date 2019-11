Zürich, Schweiz (ots/PRNewswire) - Der neue Service unter der Bezeichnung Smart Wi-Fi Powered by Plume beinhaltet erstklassige Gütesiegel wie Plume Adaptive WiFi, HomePass und AI SecuritySunrise, das größte nicht staatlich kontrollierte Telekommunikationsunternehmen in der Schweiz, gibt die in Kürze stattfindende Einführung von Smart Wi-Fi Powered by Plume bekannt, einem Angebot für Smart-Home-Services, das die Anwendererfahrung mit Smart-Home-Lösungen verbessern, personalisieren und schützen wird.Eine kürzlich von Sunrise durchgeführte Umfrage zeigt auf, dass Wi-Fi für die Konsumenten zu einem Synonym für das Internet geworden ist: laut der Studie verlassen sich 95 % aller Einwohner der Schweiz gegenwärtig auf ein Drahtlosnetzwerk zu Hause, um Zugang zum Internet zu haben.1 Gestützt auf die Technologie von Plume verbessert der neue Service die Online-Erfahrung von Sunrise-Abonnenten in jedem Winkel ihres Zuhauses - durch Wi-Fi-Optimierung, angepassten und sicheren Gast-Zugriff, Kindersicherung sowie KI-Sicherheit für einen zusätzlichen Schutz ihrer Geräte. Plume arbeitet optimal mit den ultraschnellen Breitbandverbindungen von Sunrise zusammen und bietet so die bestmögliche Lösung für die Anwendererfahrung im Zuhause, da es das Produktportfolio von Sunrise perfekt ergänzt."Sunrise ist begeistert über die Partnerschaft mit Plume, um für unsere Abonnenten das nächste Niveau im Hinblick auf Geschwindigkeit, Personalisierung, Sicherheit und Kontrolle für Wi-Fi zu Hause bereitzustellen", erklärt Bruno Duarte, Chief Consumer Officer bei Sunrise. "Wir suchen stets nach Mitteln und Wegen, damit wir die beste kabellose Nutzererfahrung für jede Person, jedes Zuhause und jedes Gerät optimal anpassen können. Smart Wi-Fi powered by Plume wird dazu beitragen, dass wir dieses Ziel erreichen."Laut der Sunrise-Umfrage erklärten 50 % der Befragten, dass sie sich für einen Service anmelden würden, der eine zuverlässige und stabile Internetlösung steuert und garantiert, um die zunehmende Vielfalt an Geräten mit Verbindung über Wi-Fi zu unterstützen. Smart Wi-Fi Powered by Plume bringt Sunrise-Abonnenten folgende Vorteile:- Plume Adaptive WiFi, mit dem Ihr Netzwerk auf intelligente Weisefür Spitzenleistung optimiert und angepasst wird.- HomePass, mit dem Kunden den Gast- und Kinderzugriff auf dasNetzwerk kontrollieren, Profile festlegen und das Internetpausieren können.- AI Security, um potenzielle Sicherheitsbedrohungen zu erkennen undzu blockieren, Content-Zugriff individuell anzupassen undunerwünschte Werbung zu blockieren.- Elegant designte, leistungsstarke Tri-Band SuperPods, die direkt indie Wandsteckdosen angeschlossen werden können, und für einezuverlässige Abdeckung sorgen.- Die ausgezeichnet bewertete Plume App, die Abonnenten die Kontrolleüber all diese Dienste ermöglicht. "Plume ist stolz darauf, Sunrise beim Einläuten einer neuen Ära für Smart-Home-Service zu unterstützen, zu der zuverlässiges Heim-Wi-Fi, personalisierte Kindersicherungen, erweiterter Gast-Zugriff und sorgfältig abgesicherte Geräte gehören", sagt Sri Nathan, Mitgründer und Leiter für Business Development bei Plume. "Smart Wi-Fi powered by Plume sorgt dafür, dass Sunrise-Abonnenten stets die bestmöglichen Erfahrungen in jedem Zuhause und auf all ihren Geräten zur Verfügung gestellt werden."Smart Wi-Fi Powered by Plume wird ab dem 21. November für Sunrise-Abonnenten erhältlich sein. Es ist lediglich ein SuperPod erforderlich, um mit der Nutzung des gesamten Smart-Home-Service für 4,90 CHF pro Monat und eine einmalige Gebühr von 90 CHF zu beginnen. Zusätzliche SuperPods können bei Bedarf für jeweils 90 CHF ergänzt werden, um die Wi-Fi-Abdeckung im gesamten Zuhause auszudehnen.Informationen zu SunriseDie Sunrise Communications Group AG (Sunrise) ist an der SIX Swiss Exchange in Zürich notiert und einer der führende Wettbewerber im schweizerischen Markt für Telekommunikation. Sunrise ist das größte nicht staatlich kontrollierte Telekommunikationsunternehmen in der Schweiz und bietet Dienste in den Bereichen Mobilfunk, Internet, TV sowie Festnetz für Privat- und Geschäftskunden an.Sunrise bietet das beste Mobilfunknetz in der Schweiz (connect Mobilfunk-Netztest 3/2019). Sunrise ist der 5G-Pionier und war der erste Anbieter, der 5G Anfang April eingeführt hat. Ende August hat Sunrise mehr als 309 Städte/Gemeinden abgedeckt und stellt damit das größte 5G-Netzwerk in der Schweiz und Europa bereit. Darüber hinaus bietet Sunrise die beste geografische 4G/LTE-Abdeckung über mehr als 96 % der Schweiz und für 99,98 % der Bevölkerung. Die Abdeckung mit 4G+ erreicht rund 84,5 % der schweizerischen Bevölkerung mit Geschwindigkeiten von bis zu 900 Mbit/s. Sunrise stützt sich dabei auf eine 11.800 km umfassende, landesweite hochmoderne Glasfaser-Netzwerkarchitektur. Im Festnetz-Bereich erreicht Sunrise ca. 85 % der Haushalte in der Schweiz mit seinem vollständig ausgereiften Netzwerk. Das Unternehmen bietet die fortschrittlichsten Glasfasertechnologien - wie Vectoring, FTTS, FTTB und FTTH - dank seiner langfristigen Vereinbarungen mit Swisscom, SFN und lokalen Versorgungsunternehmen.Zum 31. Dezember 2018 erwirtschaftete Sunrise einen Gesamtumsatz von 1.876 Millionen CHF sowie ein bereinigtes EBITDA von 601 Millionen CHF und unterhielt mehr als 3,5 Millionen Kundenbeziehungen. Sunrise ist der beste universelle Anbieter für KMU und große Konzerne (BILANZ Telekom-Rating 2019), und das Unternehmen zählt viele große nationale und internationale Unternehmen zu seinen Kunden, u. a. Nestlé, die Zurich Insurance Group, die Schweizerische Post, den Flughafen Zürich, Swiss International Air Lines, McDonald's und NISSAN. Sunrise beschäftigt rund 1.615 Mitarbeiter (ausgedrückt als Vollzeitäquivalent) sowie mehr als 143 Auszubildende, was den höchsten Anteil von Auszubildenden (8,9 %) laut einem in der gesamten Schweiz durchgeführten Unternehmensranking darstellt (SonntagsZeitung, 25. August 2019).Weitere Informationen über Sunrise finden Sie unter: www.sunrise.ch.Informationen zu PlumePlume ist der Entwickler der weltweit ersten Smart Home Services-Plattform. Als die einzige offene und Hardware-unabhängige Lösung ermöglicht Plume die schnelle Zusammenstellung und Bereitstellung neuer Dienste auch in großem Maßstab. Das Plume Service-Bündel, zu dem Plume Adaptive WiFi, HomePass, and AI Security gehören, wird über die Plume Cloud mit einem Daten- und KI-gestützten Cloud Controller verwaltet, der über das derzeit größte softwaredefinierte Netzwerk der Welt läuft. Plume nutzt OpenSync als ein Open-Source-Framework, das in eine breite Palette von Silizium- und Plattform-SDKs für die Anbindung an die Plume Cloud integriert wurde. Die Dienste von Plume für das intelligente Zuhause und seine Backend-Produkt-Suites unterstützen auf bewährte Weise die Anbieter von Kommunikationsdiensten weltweit, damit sie ihr Leistungsversprechen für einen schnellen und zuverlässigen Internetzugang im gesamten Zuhause erfüllen können. 