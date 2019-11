Bereitstellung soll Transformation der nächsten Generation von Kundenselbstbedienung ermöglichen

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein weltweit tätiges Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe, meldete heute die erfolgreiche Implementierung der Software SAP S/4HANA für Sydney Water, eine staatliche Körperschaft im vollen Besitz der Regierung von New South Wales, Australien. Wipro hat für den Kunden ebenfalls auf globaler Ebene Module der branchenspezifischen Softwarelösung von SAP für die Versorgungsindustrie (Industry-Specific Solution for the Utilities Industry, IS-U), für Customer Relationship Management (CRM) und flexibles Immobilien-Management (Flexible Real Estate Management, RE-FX) integriert.

Sydney Water wird SAP S/4HANA nutzen, um hochmoderne Funktionen für die Rechnungserstellung und den Kundenservice einzusetzen, die vereinfachte Abrechnungsprozesse sowie eine Transformation der nächsten Generation von Kundenselbstbedienung ermöglichen.

Diese Lösung, die zusätzliche Funktionalitäten, wie eine ganzheitliche Ansicht von Kundendaten und intelligente mobilbasierte Interaktion umschließt, bietet Endnutzern eine interaktive Schnittstelle. Sie unterstützt eine 360°-Ansicht der Kunden, was eine gesteigerte betriebliche Effizienz sowie die kosteneffektive Bereitstellung von Dienstleistungen bedeutet.

George Hunt, Geschäftsführer für Kunden, Strategie und Regulierung bei Sydney Water, sagte: "Kundenorientierung wird bei Sydney Water groß geschrieben und wir sind stark darum bemüht, Kunden durch Bereitstellung progressiver und innovativer Lösungen zufriedenzustellen. Sydney Water und Wipro haben ihre Kräfte gebündelt, um dieses Programm erfolgreich bereitzustellen."

N.S. Bala, Präsident und globaler Leiter für Energie, Rohstoffe, Versorgungsunternehmen und Konstruktion bei Wipro Limited, erklärte:"Die tiefgreifenden Fachkenntnisse von Wipro zu Wasser und Versorgungsunternehmen, die Möglichkeiten im Bereich neue und entstehende Technologien sowie die enge Partnerschaft mit SAP haben Sydney Water ermöglicht, agiler zu werden, innovative Lösungen für Kunden schneller bereitzustellen und seine Führungsposition im Markt zu untermauern. Darüber hinaus haben wir unseren Beschleuniger ‚Safe Water' eingesetzt, eine Lösung für Versorgungsunternehmen zur schnellen Bereitstellung, um Resultate mit vorhersehbaren Fristen und Kosten zu fördern. Wir freuen uns darauf, weiterhin eine entscheidende Rolle für die Transformationsreise von Sydney Water spielen zu dürfen."

Wipro unterstützt bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten Strom-, Gas- und Wasserversorgungsunternehmen auf vier Kontinenten, um ihnen eine schnelle und effektive Transformation zu ermöglichen. Wir helfen Versorgungsunternehmen rund um die Welt, ein intelligenteres Netzwerk aufzubauen, das mit Blick auf die Verbreitung verteilter Energiequellen (Distributed Energy Resources, DER), Elektrofahrzeugen sowie fortschrittlicher Zähler und Sensoren robust, flexibel und dynamisch ist. Mit unserer Hilfe können Versorgungsunternehmen ihre Daten nutzen und interpretieren, um die Kundeneinnahmen zu wahren bzw. zu steigern und durch den Einsatz von Technologie, Analytik und vernetzten Geräten ein sichereres Umfeld zu gewährleisten. Dank unserer nachgewiesenen Branchenkenntnissen, über die wir als Marktführer für die Förderung von Kundenerfahrung und Initiativen für die digitale Transformation verfügen, sind wir bestens aufgestellt, um Versorgungsunternehmen zu helfen, den Schritt Richtung Digitalisierung und Innovation zu wagen.

