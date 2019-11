Andersen Global gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Kooperationsvereinbarung mit einer der größten Anwaltskanzleien in Kroatien, KALLAY PARTNERS Ltd., unterzeichnet hat. Durch den Zuwachs der in Zagreb ansässigen Kanzlei wird die Präsenz von Andersen Global im Land gefestigt und der Ausbau der Organisation in der Region fortgesetzt.

KALLAY PARTNERS Ltd. wurde 2006 gegründet und wird von dem Gründer und Geschäftsführer Marko Kallay geleitet. Unter seiner Leitung bietet die Kanzlei sowohl ausländischen als auch inländischen Mandanten eine breite Palette von juristischen Dienstleistungen an, darunter Bank- und Finanzdienstleistungen, Handels- und Gesellschaftsrecht, Streitbeilegung, Schiedsgerichtsbarkeit und Mediation, Arbeitsrecht und Regulierungsbeziehungen.

"Unsere Kanzlei legt großen Wert auf Engagement, Transparenz, Zuverlässigkeit und die Bereitstellung erstklassiger juristischer Dienstleistungen für ihre Kunden. Diese Werte stimmen gut mit den Standards und der Vision von Andersen Global überein", sagte Marko. "Diese Zusammenarbeit wird es uns ermöglichen, unseren Kundenservice auf die nächste Ebene zu heben und unsere Präsenz weiter auszubauen. Wir freuen uns sehr über die enge Zusammenarbeit mit unseren Kollegen von Andersen Global auf regionaler und internationaler Ebene."

"KALLAY PARTNERS unterhält eine etablierte Beziehung zu unseren anderen kooperierenden Unternehmen in der Region und ihre synergetischen Beziehungen sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Expansionsstrategie", sagte Mark Vorsatz, Andersen Global Chairman und Andersen CEO. "Marko und sein Team teilen unser Engagement für erstklassige Dienstleistungen und unsere Leidenschaft für Verantwortung, nahtlose Abläufe und Unabhängigkeit."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 161 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

