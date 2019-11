Der deutsche Medienkonzern ProSiebenSat.1 plant offenbar ein neues Streaming-Angebot. Diesmal soll es aber nicht um Filme und Serien gehen, stattdessen gibt es bald etwas für fleißige Zuhörer.? ProSiebenSat.1 will Angebot ausweiten ? Audio-on-Demand-Plattform soll kommen ? Zwei verschiedene Abos denkbarProSiebenSat.1 ist in erster Linie für seine Fernsehprogramme bekannt. Doch bereits im Juni dieses Jahres sprang der MDAX-Konzern auf den Streaming-Trend an und brachte Joyn an den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...