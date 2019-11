Die Uber-Aktie ist in der vergangenen Woche deutlich abgerauscht. Rund 14 Prozent ging es für den ohnehin gebeutelten Anteilsschein abwärts. Schuld ist ausgerechnet eines der bekanntesten Gesichter von Uber.? Haltefrist für frühe Investoren abgelaufen? Ex-Chef Kalanick trennt sich von 20 Millionen Uber-Aktien? Geld für neues Startup benötigt?Dass es für die Uber-Aktie in der ersten Novemberwoche abwärts gehen würde, war am Markt erwartet worden. Denn am Mittwoch endete die Frist, ...

