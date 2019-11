"Märkische Oderzeitung" zu Huawei:

"China pumpt Milliarden in Branchen, die es als strategisch wichtig ausgemacht hat. Chinesische Unternehmen können ihre Produkte deswegen zu Dumpingpreisen anbieten. Europäische Firmen können da nicht mithalten. Denn während es in der EU bereits als großer Wurf gilt, zwei Milliarden in einen Markt zu investieren, sind in China Fördermittel von 200 Milliarden keine Ausnahme. Das Schicksal, das die Solarindustrie bereits ereilt hat, könnte deswegen auch anderen Branchen drohen. Firmen wie Huawei vom Markt auszuschließen wäre daher eine durchaus vertretbare Entscheidung. Dazu gehört allerdings Mut. Nicht gerade das Markenzeichen der aktuellen Regierung im Verhältnis zu China."/yyzz/DP/he

AXC0003 2019-11-13/05:35