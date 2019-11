"Die Welt" zu Urteil EuGH Kennzeichnung Waren Israel:

"In der Welt gibt es rund 200 Territorialkonflikte und unzählige, in denen die Konfliktparteien der anderen Seite Verstöße gegen internationales Recht vorwerfen. Man nehme nur Marokko, das die Westsahara illegal besetzt hält. Anders als im Falle des jüdischen Staates verzichtet die EU darauf, Produkte aus der Westsahara eigens kennzeichnen zu lassen. Ähnliches gilt für das türkisch besetzte Nordzypern. Wenn man die Maßstäbe der Richter bezüglich "ethischer" Konsumentenentscheidungen ernst nimmt, hätte die EU sich längst auch für eine Kennzeichnung chinesischer Produkte aus dem besetzten Tibet einsetzen müssen oder von Gütern aus anderen besetzten Gebieten. Der EuGH hat Israel einem Kennzeichnungsregime unterworfen, das so für kein anderes Land gilt. Deshalb ist das Urteil eine Schande. Den vollständigen Kommentar von Clemens Wergin lesen Sie unter: welt.de/meinung/" yyzz/DP/jsl

AXC0008 2019-11-13/05:35