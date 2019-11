"Nordwest-Zeitung" zu Israel:

"Natürlich haben Israels Regierung und Armee jedes Recht, Terroristen auszuschalten, die ihrem Volk ans Leben wollen. Moralisch sind gezielte Angriffe auf Terrordrahtzieher eben nicht vergleichbar mit willkürlichem Raketenbeschuss von Zivilisten. Dass willkürliches Töten von Juden die eigentliche Absicht der islamischen Terrororganisationen in Gaza ist, zeigt der so massive wie wahllose Beschuss israelischer Städte. Der Islamische Jihad und die Hamas sind dabei jedoch nur Erfüllungsgehilfen. Finanziert und ausgerüstet durch den Iran, stellen sie die Speerspitze in Teheran ausgeheckter, genozidaler Pläne gegen den jüdischen Staat dar. Nein. In dieser Frage gibt es keine moralische Äquivalenz. Wer das glaubt, hat sich schon auf die dunkle Seite geschlagen."/yyzz/DP/he

AXC0016 2019-11-13/05:36