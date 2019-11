Pressemitteilung

Opfikon, 13. November 2019; 6:45 Uhr MEZ

Marktanteilsgewinne und EBITDA-Wachstum im dritten Quartal

Anhaltendes Kundenwachstum bei Mobile Postpaid (+10% gg. Vorjahr), Internet (+9%) und TV (+14%)

Serviceumsatz dank Kundenzuwachs und B2B um +2,0%, Gesamtumsatz um +1,0% gestiegen

Zunahme des Bruttogewinns um +1,9% im dritten Quartal, teilweise in Wachstumsdynamik reinvestiert

Anstieg des bereinigten EBITDA um +2,0% (inkl. IFRS 16: +9,4%)

Kündigung des Aktienkaufvertrages («SPA») mit Liberty Global

Prognose für 2019 bestätigt

Umsatz (in Millionen CHF) Q3 2018 ohne IFRS 16 Q3 2019 inkl. IFRS 16 Q3 2019 ohne IFRS 16* Jahresvergleich inkl. IFRS 16 Jahresvergleich ohne IFRS 16 Mobilfunkdienste 321 325 1,3% Festnetzdienste 77 72 (5,7%) Festnetzinternet 72 76 6,8% Gesamtumsatz 469 474 1,0% Serviceumsatz (Total ohne Hubbing & Hardware) 385 393 2,0% Bruttogewinn 310 316 316 1,9% 1,9% EBITDA 154 175 163 13,0% 5,5% Bereinigtes EBITDA 158 173 161 9,4% 2,0% Nettogewinn 32 48 48 51,7% 53,6% Equity Free Cash Flow 58 88 52,0% Kunden (in Tausend) Mobile Postpaid 1686 1854 9,9% Mobile Prepaid 677 591 (12,7%) Festnetztelefonie 460 497 8,0% Internet 449 490 9,1% TV 236 269 14,4%

*IFRS 16 hat keinen Einfluss auf den Umsatz

Olaf Swantee, CEO von Sunrise, erläutert: «Im dritten Quartal haben wir unseren 5G-Ausbau weiter vorangetrieben und bis Anfang Oktober 309 Städte und Orte abgedeckt. Unsere Netzwerkführerschaft, das starke dritte Quartal und die gute Bewertung im BILANZ-Telekom-Ranking bestätigen unseren strategischen Fokus auf die Qualität in unseren Netzen sowie bei den Dienstleistungen und den Produkten.»

Starkes Kundenwachstum bei Postpaid, Internet und TV

Die Dynamik bei den Kundengewinnen konnte fortgesetzt werden, so dass Sunrise im dritten Quartal 2019 einen Nettozuwachs von 41 400 Abonnementen im Postpaid-Bereich verzeichnen konnte. Dies ist eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, in welchem ein Nettozuwachs von 31 000 Abonnementen erreicht wurde. Unterstützt wurde diese starke Leistung durch Kundengewinne im B2B-Bereich (darunter «GF Machining Solutions» und «ewl energie wasser luzern») sowie dem Fokus, für die Kunden stets die Extrameile zu gehen. Im Vergleich zum Vorjahr steigerte Sunrise ihre Mobile Postpaid Kundenbasis um +9,9%; im Vorquartal betrug der Anstieg +9,5%. Die Anzahl der Kunden im Mobile Prepaid-Bereich nahm gegenüber dem Vorjahr ab, da Kunden weiterhin zu den Postpaid-Tarifen wechseln. Bei den Internet- und TV-Abonnementen konnte ein Anstieg um +9,1% bzw. +14,4% gegenüber dem Vorjahr verzeichnet werden. Die 2- bis 4-Produkte-Kombiangebote, attraktive TV-Inhalte (wie etwa «Netflix», «Sky Sports» und «Sky Show»), der Fokus auf die Servicequalität und dedizierte Promotionen unterstützten das substanzielle Wachstum.

Umsatzwachstum durch Kundenwachstum

Der Serviceumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um +2,0%, was auf Wachstum in den Bereichen Mobile Postpaid, Internet / TV und B2B zurückzuführen ist. Damit hat sich das Wachstum im Vergleich zum zweiten Quartal 2019 (+3,1% gegenüber dem Vorjahr) abgeschwächt, was in erster Linie auf das projektgetriebene «Integrationsgeschäft» zurückzuführen ist. Der Gesamtumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um +1,0% auf CHF 474 Millionen an: Das Wachstum des Serviceumsatzes wurde teilweise durch geringere Verkaufszahlen in den Bereichen Hubbing und Mobile Hardware kompensiert, wobei beide geringe Gewinnmargen verzeichnen.

Bereinigtes EBITDA um +2,0% gestiegen

Der Bruttogewinn stieg gegenüber dem Vorjahr um +1,9% auf CHF 316 Millionen an, was auf den gesteigerten Serviceumsatz zurückzuführen ist. Die Service-Bruttomarge sank leicht, was hauptsächlich auf Promotionsangebote und eine höhere Roaming-Nutzung der Kunden zurückzuführen ist. Die Bruttogewinnzunahme wurde teilweise in die Wachstumsdynamik reinvestiert. Die bereinigten operativen Kosten stiegen im dritten Quartal um +1,7% gegenüber dem Vorjahr aufgrund der variablen Kosten des Kunden-Onboardings und Ausgaben für die operative Dynamik, welche das Wachstum des Serviceumsatzes angetrieben haben. Das bereinigte EBITDA stieg im dritten Quartal um +2,0% (inkl. IFRS 16 +9,4%) auf CHF 161 Millionen an. Der Nettogewinn verbesserte sich von CHF 32 Millionen im Vorjahr auf CHF 48 Millionen, gestützt durch das EBITDA-Wachstum sowie durch eine Reduktion der latenten Steuerverbindlichkeiten.

Verbesserter Equity Free Cash Flow

Der Equity Free Cash Flow stieg gegenüber dem Vorjahr von CHF 58 Millionen auf CHF 88 Millionen, was auf das EBITDA-Wachstum sowie auf die im Vergleich zum Vorjahr veränderte saisonale Aufteilung von Capex-Investitionen und Nettoumlaufsvermögen zurückzuführen ist. Die Nettoverschuldung verbesserte sich aufgrund des Equity Free Cash Flow im dritten Quartal und sank auf CHF 1 554 Millionen gegenüber CHF 1 636 Millionen im zweiten Quartal. Das Pro- Forma-Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA (IFRS 16) lag zum Ende des dritten Quartals 2019 bei 2,35x. Ohne IFRS 16 stieg das Verhältnis im Jahresvergleich leicht von 2,08x auf 2,10x an, was auf die Zahlung für das Mobilfunkspektrum zurückzuführen ist.

Kündigung des Aktienkaufvertrages mit Liberty Global

Sunrise hat den Aktienkaufvertrag (SPA) mit Liberty Global am 12. November 2019 gekündigt. Die Vertragsauflösung hat eine Strafzahlung in Höhe von CHF 50 Millionen an Liberty Global zur Folge. Sunrise erwartet im Zusammenhang mit der Transaktion Zusatzkosten von insgesamt CHF 70-75 Millionen, die sich aus Zeichnungsgebühren (CHF 19 Millionen), Beratungs- und Rechtskosten sowie bereits angefallenen Integrationskosten (CHF 24 Millionen) zusammensetzen. Davon sind CHF 27 Millionen bereits in der Rechnungslegung der ersten neun Monate 2019 enthalten, inklusive CHF 24 Millionen beim «sonstigen Betriebsaufwand».

Prognose für das Geschäftsjahr 2019 bestätigt

Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2019 und das bereinigte EBITDA werden weiterhin zwischen CHF 1 860 und 1 900 Millionen bzw. CHF 618 und 628 Millionen erwartet. In dieser Prognose sind die Auswirkungen von IFRS 16 noch nicht berücksichtigt. Die CAPEX-Investitionen im Geschäftsjahr 2019 werden weiterhin im Bereich von CHF 420-460 Millionen erwartet. Bei Eintreffen der Prognose für das Jahr 2019 wird Sunrise voraussichtlich eine Dividende in Höhe von CHF 4.35 - 4.45 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2019 vorschlagen, zahlbar im Jahr 2020 aus Rücklagen der Kapitaleinlagen.

Ergänzende Ergebnistabelle für 9 Monate 2019

Umsatz (in Millionen CHF) 9 M 2018 ohne IFRS 16 9 M 2019 inkl. IFRS 16 9 M 2019 ohne IFRS 16* Jahresvergleich inkl. IFRS 16 Jahresvergleich ohne IFRS 16 Mobilfunkdienste 938 929 (1,0%) Festnetzdienste 245 218 (11,0%) Festnetzinternet 208 229 10,1% Gesamtumsatz 1390 1375 (1,1%) Serviceumsatz (Total ohne Hubbing & Hardware) 1121 1151 2,6% Bruttogewinn 907 933 932 2,9% 2,8% EBITDA 439 506 472 15,4% 7,7% Bereinigtes EBITDA 448 496 463 10,9% 3,4% Nettogewinn 72 109 111 50,4% 54,0% Equity Free Cash Flow 92 92 (0,4%) *IFRS 16 hat keinen Einfluss auf den Umsatz

Auf www.sunrise.ch/reports finden Sie den IFRS-Bericht, die Investorenpräsentation und weitere Informationen.

