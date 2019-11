Die Nordex Group setzt ihre Vertriebserfolge in der Türkei mit Neuaufträgen über insgesamt 248 MW fort DGAP-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge Die Nordex Group setzt ihre Vertriebserfolge in der Türkei mit Neuaufträgen über insgesamt 248 MW fort 13.11.2019 / 07:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Hamburg, 13. November 2019. Die Nordex Group hat seit ihrem Markteintritt im Jahr 2007 über 2,03 GW Windkapazität in der Türkei installiert und hält damit heute einen Marktanteil von fast 27 Prozent. Jetzt hat das Unternehmen erneut Aufträge aus dem Land am Bosporus gewonnen: Für den Stammkunden Boydak Enerji liefert die Nordex Group 21 Anlagen des Typs N149/4.0-4.5 mit je einer Nennleistung von 4,8 MW für den Windpark "Ömerli". Weiterhin hat Boydak Enerji 22 Turbinen des Typs N117/3675 für das Projekt "Sibel" bestellt. Beide Aufträge umfassen zudem einen Premium Service der Anlagen über die Laufzeit von zehn Jahren. Der künftige 110,8-MW-Windpark "Ömerli" entsteht nahe Istanbul. "Sibel", mit einer Gesamtkapazität von 80,9 MW, baut die Nordex Group in der Ägäis-Region zwischen Izmir und Manisa. "Seit 2013 hat Boydak Enerji im Windpark Canta RES Turbinen der Nordex Group im Einsatz. Die erneute Entscheidung für unsere Technologie und auch für unsere neueste Turbinengeneration zeigt, dass unsere Anlagen die Erwartung unseres Partners erfüllt hat", kommentiert Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group. Ferner hat ein Energieversorger 14 Turbinen des Typs N149/4.0-4.5 mit je einer Nennleistung von 4,8 MW für einen 67-MW-Windpark in der Marmara-Region bestellt. Auch hier umfasst der Auftrag einen Premium Service der Anlagen über die Laufzeit von zehn Jahren. Für Windparks in der Türkei bezieht die Nordex Group seit Jahren wesentliche Komponenten der Turbinen aus der Türkei, um die Wertschöpfung im Land zu erhöhen. Kunden profitieren von einer höheren Einspeisevergütung, wenn unter anderem Rotorblätter, Ankerkörbe, Türme und Generatoren vor Ort produziert werden. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Die Boydak Holding im Profil Die Boydak Holding mit Sitz in Kayseri ist ein führender Mischkonzern in der Türkei, der unter anderem in den Bereichen Möbelindustrie, Heimtextilien und Energie tätig ist. Er ist in acht Bereichen mit 35 Unternehmen unter anderem im Produktions-, Einzelhandel- und Finanzbereich tätig. Ansprechpartner für Rückfragen: Nordex SE Felix Losada Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1141 flosada@nordex-online.com Ansprechpartner für Investoren: Nordex SE Felix Zander Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1116 fzander@nordex-online.com --------------------------------------------------------------------------- 13.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Nordex SE Erich-Schlesinger-Straße 50 18059 Rostock Deutschland Telefon: +49 381 6663 3300 Fax: +49 381 6663 3339 E-Mail: info@nordex-online.com Internet: www.nordex-online.com ISIN: DE000A0D6554 WKN: A0D655 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 910759 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 910759 13.11.2019 ISIN DE000A0D6554 AXC0055 2019-11-13/07:15