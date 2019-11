Discovery Metals Corp. (ISIN: CA25471U1003 / TSX-V: DSV) ist ein kanadisches Entwicklungsunternehmen mit vier große Silberprojekten in Mexiko. Der Fokus liegt allerdings auf dem fortgeschrittenen Silber-, Zink,- Bleiprojekt ‚Cordero'. Weitere Beteiligungen oder Joint Ventures bestehen bei Discovery Metals derzeit nicht. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Toronto, Kanada, wurde 1986 als Ayubowan Capital Ltd. gegründet, übernahm im März 2017 die Gesellschaft Discovery Metals S.A. de C. in Mexiko und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...