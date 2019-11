Die auf Vanadium spezialisierte australische Entwicklungsgesellschaft Australian Vanadium Ltd (ASX: AVL, ISIN: AU000000AVL6; WKN: A2ABRH) führt in Westaustralien das weit fortgeschrittene Projekt "The Australian Vanadium Project" zum geplanten Produktionsstart im Jahr 2021. 3 weitere, aber untergeordnete, Projekte runden das Portfolio ab. Die Gesellschaft Seit 2008 besitzt das Unternehmen, damals noch als Yellow Rock Resources Ltd. ...

