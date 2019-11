Die Privatbank Berenberg hat die Aktie der Norma Group von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 53 auf 52 Euro gesenkt. Der Fokus dürfte vom kurzfristigen konjunkturellen Gegenwind abrücken und sich auf das Optimierungspotenzial des Autozulieferers richten, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/edh

