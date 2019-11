Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 21 auf 21,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Papiere seien dem US-Halbleiterindex trotz starker Reaktion auf die Geschäftszahlen zuletzt hinterhergelaufen, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet aber nun mit einer überdurchschnittlichen Entwicklung./ag/zb

