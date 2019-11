Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SAP nach dem Kapitalmarkttag von 140 auf 142 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Mittelpunkt der Diskussionen hätten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung gestanden, schrieb Analyst Julian Serafini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er passte sein Bewertungsmodell für die Walldorfer an die neuen Free-Cashflow-Ziele sowie die jüngst avisierten Aktienrückkäufe an./ag/zb

