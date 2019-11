Elon Musk will eine Giga-Factory nahe des Flughafens BER bauen. Das wird für die deutschen Autobauer ein Hammer. Und für die deutsche Psychologie ein noch größerer. Gleichzeitig versprechen die drei großen deutschen Autokonzerne Donald Trump gegenüber den Aufbau weiterer Autofabriken in den USA. Das wäre der nächste Hammer.



