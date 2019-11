Völlig überraschend fällt das neue Umfrageergebnis unter den Finanzanalysten aus. Im Konsens wurde die Konjunkturerwartung des ZEW mit -25 bis - 26 erwartet, aber 0,2 % war das Ergebnis. Das ist eine 180 Grad-Wende in den Köpfen der Finanzexperten. Ifo und Einkaufsmanagerindex stehen vor dem gleichen Dreh. Damit haben sich alle gründlich geirrt und müssen ihre Prognosen neu schreiben. Was daraus an den Märkten entsteht, wird besonders spannend. Wir liegen richtig!



